В Ленобласти и Петербурге появится единый тариф на электроэнергию

В Ленобласти и Петербурге появится единый тариф на электроэнергию
Ленобласть будет платить на 6 процентов меньше. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Петербуржцы и жители Ленобласти смогут оплачивать электроэнергию по единому тарифу.

Президент РФ Владимир Путин подписал документ о едином тарифе на электроэнергию в смежных субъектах.

Для Петербурга — стоимость электричества вырастет на 2 процента, Ленобласть будет платить на 6 процентов меньше. Подобный подход уже реализован в других российских смежных регионах: например, в Краснодарском крае и Адыгее. Правительство РФ считает, что это поддержит нуждающихся в финансовой поддержке регионы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГУП «ТЭК СПБ» достигли соглашения с собственниками и нанимателями в 46 многоквартирных домах области. В общей сложности, в рамках прямых договоренностей, ТЭК будет обеспечивать расчет денежных средств, необходимых к оплате за горячую воду и отопление, а также печать и доставку квитанций по 2551 лицевому счету.

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