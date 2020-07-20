В Ленобласти с августа появятся единые квитанции для оплаты коммунальных услуг

В Ленобласти с августа появятся единые квитанции для оплаты коммунальных услуг
Отопление в России включают, когда средняя температура за день держится на уровне ниже 8 градусов тепла больше 5 дней. Фото: ГУП ТЭК

Теперь вместо большого количества платежных документов, жители 47 региона смогут получать всего одну.

ГУП «ТЭК СПБ» достигли соглашения с собственниками и нанимателями в 46 многоквартирных домах области. В общей сложности, в рамках прямых договоренностей, ТЭК будет обеспечивать расчет денежных средств, необходимых к оплате за горячую воду и отопление, а также печать и доставку квитанций по 2551 лицевому счету. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПБ».

Упрощенная и удобная квитанция нового вида начнет доставляться с 1 августа жителям Всеволожского и Гатчинского районов. Теперь счета за все услуги, предоставляемые ГУП «ТЭК СПБ» будут объедены в едином документе. Напомним, в услуги входят: водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, горячее водоснабжение и отопление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пяти районах Петербурга пройдут испытания тепловых сетей.

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