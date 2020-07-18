В пяти районах Петербурга пройдут испытания тепловых сетей

В пяти районах Петербурга пройдут испытания тепловых сетей
"Теплосеть" проводит испытания. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Проверка покажет, готовы ли городские трубопроводы к ожидаемому новому отопительному сезону.

Тест на плотность и прочность проверит состояние труб в 5 районах: в Выборгском (работы будут проводиться в течение трех дней — 20, 21 и 22 июля), Кировском и Красногвардейском (20 июля), Калининском (22 июля) и Невском (24 июля).

В общей сложности теплоэнергетики проведут 263 гидравлических испытания в 16 районах Северной столицы и трех районах Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Подобные процедуры призваны выявить различные дефекты в трубопроводах. Температура воды максимально будет подниматься до 40 градусов, а давление в трубах во время тестирования на четверть превысит обычное. Из-за этого возможны вытекания воды. Это может представлять опасность. Поэтому очевидцам аварий необходимо покидать их зону и сразу же сообщать о выявленных дефектах по телефонным номерам 004, 112 и 8(812) 601-93-93.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Димитрова прорыв трубы привел к потопу на детской площадке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гидравлические испытания ГУП «ТЭК СПб подготовка к отопительному сезону теплосети


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпино ночью сгорела однокомнатная квартира
В пяти районах Петербурга пройдут испытания тепловых сетей
Россияне стали реже болеть кишечными инфекциями
Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч за шутку о «Спартаке»
Российским студентам могут поднять стипендии
В Петербурге разработали проект обустройства «Северное побережье Невской губы»
Вин Дизель сыграет в «Форсаже» в последний раз из-за гибели его ...
Взрыв прогремел у станции метро в Киеве, есть пострадавшие