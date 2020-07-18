В пяти районах Петербурга пройдут испытания тепловых сетей

Проверка покажет, готовы ли городские трубопроводы к ожидаемому новому отопительному сезону.

Тест на плотность и прочность проверит состояние труб в 5 районах: в Выборгском (работы будут проводиться в течение трех дней — 20, 21 и 22 июля), Кировском и Красногвардейском (20 июля), Калининском (22 июля) и Невском (24 июля).

В общей сложности теплоэнергетики проведут 263 гидравлических испытания в 16 районах Северной столицы и трех районах Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Подобные процедуры призваны выявить различные дефекты в трубопроводах. Температура воды максимально будет подниматься до 40 градусов, а давление в трубах во время тестирования на четверть превысит обычное. Из-за этого возможны вытекания воды. Это может представлять опасность. Поэтому очевидцам аварий необходимо покидать их зону и сразу же сообщать о выявленных дефектах по телефонным номерам 004, 112 и 8(812) 601-93-93.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Димитрова прорыв трубы привел к потопу на детской площадке.