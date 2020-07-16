На Димитрова прорыв трубы привел к потопу на детской площадке

В Петербурге на улице Димитрова из-под земли «рванул» фонтан. Вода залила детскую площадку.

Коммунальная авария случилась утром четверга, 16 июля, за домом №16. Кадрами с мест происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, как вода начала бить фонтаном, из-за чего на участке образовался потоп.

Как сообщила пресс-служба Теплосети, специалисты локализовали вытекание воды. Участок трубопровода уже отключен. Температура воды в теплосетях не превышает 40 градусов.

В настоящее время сотрудники устраняют последствия ЧП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе из-за прорыва трубы забил фонтан из кипятка. Вода разлилась на Будапештской улице, повалив дорожный знак парковки. Пострадал ли кто от воздействия горячей воды из местных жителей — неизвестно.