Во Фрунзенском районе из-за прорыва трубы забил фонтан из кипятка

Во Фрунзенском районе из-за прорыва трубы забил фонтан из кипятка
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Происшествие произошло сегодня, 15 июля. Водные массы начали выходить прямо из под земли, превращая улицу в одну большую грязевую ванну.

Фотографиями аварии поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Горячая вода разлилась на Будапештской улице, повалив дорожный знак парковки. Пострадал ли кто от воздействия горячей воды из местных жителей — неизвестно. Таких сообщений нет.

На месте работают аварийные коммунальные службы, которые остановят вытекание воды и проведут профилактический осмотр труб.

Комментаторы отметили, что только вчера на данной улице была отключена на две недели горячая вода в связи с проведением испытаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино жалуются на очередной прорыв трубы, жители остались без горячей воды. Инцидент произошел 16 июня.

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