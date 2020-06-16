«Уже привыкли»: в Колпино жалуются на очередной прорыв трубы, жители остались без горячей воды

&#171;Уже привыкли&#187;: в Колпино жалуются на очередной прорыв трубы, жители остались без горячей воды
На дороге образовалась глубокая яма. Фото: vk.com/spb_today

На улице Машиностроителей в Колпино прорвало трубу. Местные жители жалуются, что это происходит уже не в первый раз.

Инцидент случился сегодня, 16 июня. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что поток воды выбил кусок асфальта. На месте прорыва образовалась глубокая яма.

«Жители уже привыкли», — написал подписчик.

Кроме того, горожане, проживающие в районе происшествия, снова остались без горячей воды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы на улице Ярослава Гашека. Специалистам потребовалось около 30 минут, чтобы локализовать прорыв.

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