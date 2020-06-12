«Вся улица плавает»: на Ярослава Гашека прорвало трубу в подвале

На улице Ярослава Гашека во Фрунзенском районе Северной столицы произошла масштабная коммунальная авария. Из-за мощного прорыва трубы затопило всю улицу.

Инцидент произошел в пятницу, 12 июня. Кадрами потоков воды, хлынувших на асфальт, поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Коммунальная авария произошла в подвале дома №12/100 по улице Ярослава Гашека, прорвало трубу с горячей водой.

К счастью, специалистам «Теплосети Санкт-Петербурга» потребовалось всего полчаса, чтобы локализовать прорыв — жильцам даже не будут отключать водоснабжение. Ремонтные работы на данный момент продолжаются в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Тельмана в Невском районе города прорвало канализационную трубу. Двор оказался затоплен коричневой водой.