В Петербурге вечером 17 ноября протестируют подсветку Лахта Центра

В Петербурге вечером 17 ноября протестируют подсветку Лахта Центра
Лахта Центр. Фото: gazprom.ru

Петербуржцы смогут полюбоваться на меняющуюся подсветку «Лахта Центра».

Увидеть подсвеченную башню Лахта Центра можно будет вечером во вторник, 17 ноября, сообщает peterburg2.ru.

Тестирование начнется после 18 часов, когда стемнеет. В программе: запуск цветовых сценариев и динамических эффектов.

«Испытания подсветки – часть пуско-наладочных работ. Приносим извинения, если кому-то это доставит беспокойство», – отметили в пресс-службе Лахта Центра.

Недавно «Лахта Центр стал первым российским небоскребом, удостоенным столь престижной награды. О победе высотки «Газпрома» сообщили организаторы международной премии. Конкурентами «Лахта Центра» были еще 700 претендентов со всего мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сегодняшний день строительство масштабного общественно-делового комплекса в Лахте движется к завершению: в здании, которое станет штаб-квартирой ПАО «Газпром» сейчас проходят отделочные работы.

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