В Петербурге вечером 17 ноября протестируют подсветку Лахта Центра

Петербуржцы смогут полюбоваться на меняющуюся подсветку «Лахта Центра».
Увидеть подсвеченную башню Лахта Центра можно будет вечером во вторник, 17 ноября, сообщает peterburg2.ru.
Тестирование начнется после 18 часов, когда стемнеет. В программе: запуск цветовых сценариев и динамических эффектов.
«Испытания подсветки – часть пуско-наладочных работ. Приносим извинения, если кому-то это доставит беспокойство», – отметили в пресс-службе Лахта Центра.
Недавно «Лахта Центр стал первым российским небоскребом, удостоенным столь престижной награды. О победе высотки «Газпрома» сообщили организаторы международной премии. Конкурентами «Лахта Центра» были еще 700 претендентов со всего мира.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сегодняшний день строительство масштабного общественно-делового комплекса в Лахте движется к завершению: в здании, которое станет штаб-квартирой ПАО «Газпром» сейчас проходят отделочные работы.