Хрусталев впервые вышел в эфир Первого канала после комы

Дмитрий Хрусталев впервые после экстренной госпитализации появился в эфире Первого канала. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и восстанавливается после инцидента

Хрусталев показался в эфире проекта, на котором он работает — «Вечерний Ургант», он пообщался с ведущим и зрителями по видеосвязи. Ургант рассказал, что за минувшие выходные ему поступило тысячи звонков с вопросом о том, что случилось с его коллегой. После Хрусталев поблагодарил всех за беспокойство о его состоянии.

«Спасибо всем, кто за меня переживал. И тем, кто за меня не переживал», — заявил шоумен.

Хрусталев сообщил, что в ближайшие пару дней он планирует пройти курс медобследований, а свободное время посвятить вязанию.

Напомним, в субботу, 14 ноября в СМИ появились сообщения о том, что телеведущий попал в больницу №40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он мог самостоятельно дышать. Иван Ургант подтвердил, что его коллега попал в больницу. Точный диагноз никто не мог сказать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу в Сестрорецке.