Возле ТРЦ «Галерея» установили камеры фотовидеофиксации для слежки за нарушителями ПДД

Возле ТРЦ &#171;Галерея&#187; установили камеры фотовидеофиксации для слежки за нарушителями ПДД
Камеры установили прямо на фасаде "Галереи". Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

На Лиговском проспекте, возле Московского вокзала и торгово-развлекательного центра «Галерея» появился стационарный комплекс фотовидеофиксации, который должен отслеживать нарушителей ПДД на сложном дорожном участке.

Комплекс установили прямо на фасаде «Галереи». Камеры будут следить не только за нарушением правил во время движения, но и за теми, кто неправильно паркуется или останавливается. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает пресс-служба петербургского комитета по информатизации и связи.

На участках от Лиговского проспекта до Московского вокзала и от Кузнечного переулка к площади Восстания регулярно отмечают нарушения правил дорожного движения, поэтому и было принято решение об установке стационарного комплекса наблюдения. Ранее в этом районе появлялись только мобильные комплексы камер на короткие промежутки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти с погоней задерживали подростка-нарушителя ПДД.

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