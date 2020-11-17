За 2020 год в Петербурге прошли диспансеризацию более 1 млн человек

В комитете подчеркивают, что, несмотря на пандемию и повторную приостановку диспансеризации, наблюдение граждан с хроническими заболеваниями (диабетом, сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями и др.) в поликлиниках продолжается. Фото: https://vk.com/komzdravspb

В комитете подчеркивают, что, несмотря на пандемию и повторную приостановку диспансеризации, наблюдение граждан с хроническими заболеваниями (диабетом, сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями и др.) в поликлиниках продолжается. Фото: https://vk.com/komzdravspb

С начала текущего года плановую диспансеризацию прошли 1 млн 27 тысяч петербуржцев, что составляет 70,7% от запланированного количества.

Об этом во вторник, 17 ноября, информирует комитет по здравоохранению Северной столицы. В ведомстве напоминают, что массовая диспансеризация взрослого населения в городе осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», несмотря на существенные коррективы, внесенные пандемией коронавирусной инфекции.

Так, с января по март 2020 года плановую проверку здоровья прошли 305 315 человек, а затем случился длительный перерыв, когда диспансеризация, также как вакцинация и плановая медицинская помощь, были остановлены. Прием пациентов возобновился в июне и продлился до 14 ноября — сейчас «чекап» организма снова недоступен по понятным причинам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.