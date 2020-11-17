В Кремле призвали не верить фейкам в соцсетях о словах Путина

В Кремле призвали не верить фейкам в соцсетях о словах Путина
Владимир Путин не пользуется социальными сетями. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить заявлениям, сделанным якобы от лица главы государства в соцсетях.

Он призвал журналистов из европейских столиц не обращать внимания на сообщения, которые якобы исходят от Владимира Путина. Верить нужно пресс-службе Кремля, там всегда готовы ответить на обращения и подтвердить достоверность той или иной публикации

Как сообщили РИА Новости, Песков напомнил, что президент РФ не использует соцсети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков отрицает причастность дочери Путина к появлению вакцины. Эти слухи появились после того, как она решила сделать прививку от коронавируса.

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В Кремле призвали не верить фейкам в соцсетях о словах Путина