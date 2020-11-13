Песков отрицает причастность дочери Путина к появлению вакцины

Песков отрицает причастность дочери Путина к появлению вакцины
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Он отметил, что одна из дочерей президента сделала прививку от коронавируса по своей воли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что дочь Владимира Путина не имеет отношения к появлению вакцины. Эти слухи появились после того, как она решила сделать прививку от коронавируса.

Он добавил, что дочь главы государства сама захотела стать добровольцем и никто ее к этому не принуждал.

«Нет, конечно. Дочь сама ее выбрала. Тогда шла вторая фаза и нужны были добровольцы, и она стала добровольцем»,

— объяснил Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков считает, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ближайшее время.

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