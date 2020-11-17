Беглов рассказал, когда будет решена проблема дольщиков Парнаса

Беглов рассказал, когда будет решена проблема дольщиков Парнаса
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Проблема дольщиков двух ЖК на Парнасе, объявивших голодовку, будет решена уже в 2021 году. Об этом заявил на встрече с дольщиками двух ЖК губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Сейчас самое главное, что застройщик согласился на наши условия, мы согласились на его. Город подписывает обязательства», — объяснил губернатор.

На встрече во вторник, 17 ноября, Беглов выслушал подробности ситуации вокруг ЖК «Три Апельсина» и ЖК «На Заречной» от самих дольщиков и рассказал, что город может решить вопрос с недостроем в ближайшее время. Из трех ЖК два будут достроены в 2021 году, третий дом — к 2023-му.

Сегодня в 14:00 началось заседание с профильными чиновниками. Губернатор объясняет, что делать и как вовремя сдать ЖК.

Напомним, ранее сообщалось, что дольщики в Петербурге попросили о помощи президента РФ Владимира Путина, развесив баннеры. Местные активисты все время пытаются обратить внимание президента на проблемы петербуржцев. В основном баннеры появляются на фасадах и крышах многоэтажек.

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