В Северо-Западном филиале МегаФона новый руководитель технического блока

Техническим директором Северо-Западного филиала компании «МегаФон» назначен Петр Солодовник, ранее занимавший аналогичную должность на Дальнем Востоке и в Сибири.

Основными задачами Петра Солодовника на новом посту станут усиление в регионе лидерских позиций МегаФона по скорости передачи данных, развитие инфраструктуры сети и внедрение новейших технологий.

«Управлять техническим блоком компании в Северо-Западе – большая ответственность. Передо мной стоят новые вызовы на территории, которая в МегаФоне имеет статус особенной. Здесь сердце нашей сети – ЕЦУС, реализцуются масштабные инфраструктурные проекты компании. Мы будем по-прежнему развивать надежную инфраструктуру в регионах Северо-Запада, воплощая в жизнь техническую стратегию компании, чтобы создать лучшие цифровые условия для наших абонентов», – отметил Петр Солодовник.

Петр Солодовник окончил факультет радиосвязи, радиовещания и телевидения Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Карьеру в МегаФоне начал в 2005 году с должности инженера планирования радиосети в Сибири, а в 2010 возглавил этот отдел. Через три года он перешел на позицию директора по развитию сети на Дальнем Востоке, а с 2016 года работал там же техническим директором. В 2018 году Петр стал управлять инфраструктурой компании уже на двух территориях — Дальний Восток и Сибирь.

Петр Солодовник принимал участие во многих стратегически важных для МегаФона проектах. Среди них – строительство магистральных каналов до регионов Дальнего Востока, организация резервирования основных транспортных направлений, строительство спутниковой сети МегаФона на удаленных и труднодоступных территориях, а также развертывание георазнесенной подсистемы обработки пакетного трафика, строительство и модернизация центров обработки данных.