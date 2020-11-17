Обрезка ветвей деревьев изменит маршруты трамваев №6 и №40 с 19 по 27 ноября

Работы будут вестись в будние дни с 10 до 15 часов. Фото: Baltphoto

Работы будут вестись в будние дни с 10 до 15 часов. Фото: Baltphoto

В связи с проведением работ по обрезке ветвей на Кронверкском проспекте будет ограничено движение трамваев. Изменения в маршрутах будут действовать с 19 по 27 ноября.

Об этом во вторник, 17 ноября, информирует пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Работы по благоустройству затронут трамваи №6 и №40 по будням, с 10 до 15 часов. В это время движение трамваев по Кронверкскому проспекту будет закрыто.

Трамвай №6 на этот период будет ходить по двум трассам:

— от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной санции «19-я линия В.О.»;

— от остановки «Площадь Ленина» по Боткинской улице, затем по Большому Сампсониевскому проспекту, Финляндскому проспекту, через Сампсониевский мост, по улице Чапаева, улице Котовского, после — по улице Льва Толстого, Петропавловской улице, набережной реки Карповки, Вяземскому переулку, Песочной набережной, через Каменноостровский и Ушаковский мосты, по улице Академика Крылова, Торжковской улице, Сердобольской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, затем по проспекту Энгельса, 2-му Муринскому проспекту, Политехнической улице и Тихорецкому проспекту до конечной «Тихорецкий проспект» (обратно: по улице Академика Лебедева и улице Комсомола).

Трамвай №40 на время работ будет ездить следующим образом:

— от остановки «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, затем по улице Комсомола (обратно по Боткинской улице) до конечной «Площадь Ленина»;

— от остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечно «19-я линия В.О.».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса в ходе ремонта модернизируют четыре трамвайные остановки.