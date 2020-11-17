Петербургские девелоперы передадут городу два детских садика в Приморском районе

Один из детских садов уже работает, другой планируют построить к 2023 году. Фото: pixabay.com

Один из детских садов уже работает, другой планируют построить к 2023 году. Фото: pixabay.com

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга заключил две сделки с компаниями-застройщиками по передаче во владение города детских садов в Приморском районе.

Девелопер «Северный город» передает Петербургу детский сад на Комендантском проспекте, 60. Он рассчитан на 80 малышей и уже работает. Помимо самого здания, компания безвозмездно отдаст и прилегающий к садику участок площадью более 3,2 тысяч квадратных метров, где появится детская площадка.

Строительный холдинг «Севен Санс Девелопмент» возведет садик на 110 детей в жилкомплексе «Светлый мир. Новое время» на Орлово-Денисовском проспекте. Завершение строительства назначено на 2023 год, после чего объект сразу передадут Петербургу.

«Все это способствует сокращению дефицита социальных объектов в городе и синхронизации их строительства с активной жилой застройкой. Мы всегда готовы сотрудничать с ответственными компаниями», — отметил губернатор Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из федерального бюджета на выплаты семьям с детьми направят более 60 млрд рублей.