В России более 60 миллиардов рублей направят на выплаты семьям с детьми

В России дополнительно выделили 61,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Выделенные средства будут направлены в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Выделить дополнительные средства решили в связи с увеличением числа детей, родители которых имеют право на поддержку государства. Их в стране более 4,2 млн человек.Размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем это около 5,5 тысяч рублей в месяц.

Всего таким семьям в этом году планируется направить 123 млрд рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России может появиться новая выплата родителям детей до 7 лет. Речь идет о пособии по временной нетрудоспособности, которое будет составлять 100% от среднего заработка и не будет зависеть от продолжительности страхового стажа.