Власти Петербурга выделят предприятиям субсидии на трудоустройство в размере 47 млн рублей

Правительство Северной столицы утвердило выделение субсидий городским предприятиям, временно трудоустраивающим сотрудников, находящихся под риском увольнения.

Материальную поддержку также направят компаниям, работающим неполный день, либо временно приостановившим деятельность. Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, что таким образом власти хотят сохранить кадровый потенциал города, передает пресс-служба Смольного.

Субсидии позволят организациям ежемесячно выплачивать временным сотрудникам 15 769 рублей. В общей сложности, на эти цели направлено 47 млн рублей, из которых 46,8 выделено из федерального бюджета. Планируется, что участниками программы временной занятости станут, как минимум, тысяча человек. На данный момент соглашения заключены с девятью организациями, которые трудоустроят 894 работника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские полицейские получат премии в 25 тысяч рублей.