«Мне оно даже понравилось»: экс-супруга Кержакова оценила видео Дзюбы

"Моя позиция понятна ! Я полностью за Артема .", - написала Екатерина Сафронова под публикацией. Фото: Instagram @safronovaekaterina812

"Моя позиция понятна ! Я полностью за Артема .", - написала Екатерина Сафронова под публикацией. Фото: Instagram @safronovaekaterina812

Бывшая жена экс-нападающего петербургского футбольного клуба Александра Кержакова Екатерина Сафронова высказалась по поводу скандала, развернувшегося вокруг компрометирующего интимного видео нынешнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы, которое попало в Сеть.

По словам Сафроновой, публичные люди практически лишены личной жизни, поэтому, считает Екатерина, когда футболист его отправлял, он должен был понимать возможные последствия такого поступка. При этом в отношении самого видео экс-супруга Кержакова была лояльна: «Видео нормальное мне оно даже понравилось», — сказала она в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

После этого Екатерина выложила отрывок со своим высказыванием в Instagram, чтобы еще раз подчеркнуть свою позицию в отношении сложившейся ситуации. Бывшая жена Кержакова считает, что каждый человек имеет право на личное пространство, пишет NevaSport.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» не намерен прощаться с Дзюбой из-за скандала вокруг интимного видео.