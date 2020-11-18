«Мне оно даже понравилось»: экс-супруга Кержакова оценила видео Дзюбы

&#171;Мне оно даже понравилось&#187;: экс-супруга Кержакова оценила видео Дзюбы
"Моя позиция понятна ! Я полностью за Артема .", - написала Екатерина Сафронова под публикацией. Фото: Instagram @safronovaekaterina812

Бывшая жена экс-нападающего петербургского футбольного клуба Александра Кержакова Екатерина Сафронова высказалась по поводу скандала, развернувшегося вокруг компрометирующего интимного видео нынешнего форварда «Зенита» Артема Дзюбы, которое попало в Сеть.

По словам Сафроновой, публичные люди практически лишены личной жизни, поэтому, считает Екатерина, когда футболист его отправлял, он должен был понимать возможные последствия такого поступка. При этом в отношении самого видео экс-супруга Кержакова была лояльна: «Видео нормальное мне оно даже понравилось», — сказала она в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

После этого Екатерина выложила отрывок со своим высказыванием в Instagram, чтобы еще раз подчеркнуть свою позицию в отношении сложившейся ситуации. Бывшая жена Кержакова считает, что каждый человек имеет право на личное пространство, пишет NevaSport.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» не намерен прощаться с Дзюбой из-за скандала вокруг интимного видео.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр кержаков артем дзюба новости спб футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЦИК выдвинула в члены Горизбиркома Петербурга главу Курортного района ...
Снегопад задержал 14 рейсов из Петербурга
На «Авито» выставили объявление о продаже Boeing 757-230 за 262 млн рублей
Шесть человек пострадали в смертельном ДТП в Лодейном поле
В Петербурге прошли обыски по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии
В Петербурге задержали серийных угонщиков «Фордов»
Новый рекорд: в Петербурге за сутки зафиксировали 71 смерть от Covid-19
Движение по трассе М-10 в Ленобласти перекрыто из-за массового ДТП