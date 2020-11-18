Очередное судебное заседание по делу историка Соколова перенесли на 25 ноября

Очередное судебное заседание по делу историка Соколова перенесли на 25 ноября
Допрос Олега Соколова. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сегодня, в 13:00, должно было состояться очередное слушание по уголовному делу историка и экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего свою 24-летнюю спутницу жизни Анастасию Ещенко.

Однако, как информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, заседание не состоится. Его перенесли на 25 ноября по ходатайству представителя семьи убитой аспирантки, адвоката Александры Бакшеевой, которая не явилась на слушание. Причины её отсутствия не называются.

Напомним, что громкое убийство произошло 7 ноября прошлого года. Нетрезвого Олега Соколова заметили в реке Мойке. Когда его достали из воды, в рюкзаке историка нашли отрубленные человеческие руки. Выяснилось, что экс-доцент СПбГУ застрелил свою возлюбленную, а затем решил расчленить её, чтобы избавиться от тела и скрыть преступление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый адвокат Соколова требует провести повторную психиатрическую экспертизу.

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