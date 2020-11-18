Петербургский дельфинарий переезжает в Краснодарский край

Петербургский дельфинарий переезжает в Краснодарский край
Шансы на возвращение в Петербург у дельфинария есть, однако никаких определенных сроков пока нет. Фото: https://vk.com/dolphins

Здание петербургского дельфинария на Крестовском острове требует ремонта, поэтому учреждению пришлось в срочном порядке организовывать переезд подопечных.

Уже в воскресенье, 22 ноября, зрители увидят два последних представления, после чего животные отправятся на Утришскую морскую станцию в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеканал 78.ru, цитируя директора дельфинария Игоря Костова.

На данный момент в теплых краях уже находятся морские львицы и детеныш. Следующими на станцию поедут три молодых моржа, а «в последнем вагоне» отправятся еще восемь подопечных учреждения. Точных планов на возвращение в Северную столицу у дельфинария пока нет — до лета животные будут жить на берегу Черного моря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга могли предложить морским животным альтернативное здание, однако его не успели найти.

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