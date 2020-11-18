В Петербурге продадут с молотка часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка

В Северной столице на 17 декабря назначены торги, где будут выставлено здание бывших офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка, также известное как дом М. А. Гарновского.

Начальная стоимость лота, расположенного на Измайловском проспекте, 2А, составит 420 млн рублей, информирует пресс-служба Российского аукционного дома (РАД). Продавать планируют нежилые помещения, общая площадь которых составляет почти 7,5 тысяч квадратных метров. Это около половины от площади всей постройки, являющейся объектом культурного наследия регионального значения.

Скорее всего, здание выкупят для последующей сдачи в аренду. Внизу могут располагаться рестораны, кафе и другие точки сферы услуг. Верхние этажи подойдут для офисов или апартаментов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД распрощается с принадлежащим ему историческим зданием на набережной канала Грибоедова, 4, за 853 млн рублей. Торги продут 4 декабря.