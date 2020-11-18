В Петербурге продадут с молотка часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка

В Петербурге продадут с молотка часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка
Казармы выставлены на торги по поручению Комитета имущественных отношений Петербурга. Фото: www.citywalls.ru

В Северной столице на 17 декабря назначены торги, где будут выставлено здание бывших офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка, также известное как дом М. А. Гарновского.

Начальная стоимость лота, расположенного на Измайловском проспекте, 2А, составит 420 млн рублей, информирует пресс-служба Российского аукционного дома (РАД). Продавать планируют нежилые помещения, общая площадь которых составляет почти 7,5 тысяч квадратных метров. Это около половины от площади всей постройки, являющейся объектом культурного наследия регионального значения.

Скорее всего, здание выкупят для последующей сдачи в аренду. Внизу могут располагаться рестораны, кафе и другие точки сферы услуг. Верхние этажи подойдут для офисов или апартаментов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД распрощается с принадлежащим ему историческим зданием на набережной канала Грибоедова, 4, за 853 млн рублей. Торги продут 4 декабря.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аукцион исторический объект казармы измайловского полка новости спб российский аукционный дом


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти осудят четверых мужчин, которые убили женщину и закопали её в ...
Петербуржцы считают Парнас более привлекательным для жизни, чем Шушары
Кольцо на развязке КАД в сторону Кронштадта открыто после ремонтных работ
Спасение для «отравленной» лозы на Васильевском острове, или Чего ...
Власти Петербурга и банк ВТБ подписали соглашение о строительстве первого ...
В Петербурге коечный фонд для больных коронавирусом свободен на девять процентов
Как получить пособия на детей от 3 до 7 лет — инструкция Gazeta.SPb.ru
Вячеслав Макаров рассказал о планах по вакцинации против коронавируса в ...