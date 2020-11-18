«АвтоВАЗ» поднял цены на свои автомобили в шестой раз за год

«АвтоВАЗ» снова поднял цены на свои автомобили .Фото: АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» снова поднял цены на свои автомобили .Фото: АвтоВАЗ

Компания «АвтоВАЗ» с 18 ноября подняла цены на весь модельный ряд Lada.

Новые цены казаны на официальном сайте бренда. Ценники на автомобили Lada выросли в шестой раз за год.

Самая популярная модель Lada Granta подорожала с 483 900 рублей до 488 900 рублей, седан Lada Vesta — с 667 900 рублей до 676 900 рублей, хетчбэк Lada Xray — с 653 900 рублей до 660 900 рублей.

Единственная модель, которая не подорожала это внедорожник Lada Niva. Его стоимость, как и прежде, составляет 738 000 рублей. До этого АвтоВАЗ этом году пять раз корректировал цены на все свои модели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обновленная линейка внедорожников на базе Lada 4×4 поступила в продажу. Новые машины оснащены фургоном и бортовой платформой. Отмечается, что новая бортовая конфигурация внедорожника представлена в двух вариациях.