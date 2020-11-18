В Петербурге приступили к завершению проблемных долгостроев ГК «Норманн»

В Петербурге приступили к завершению проблемных долгостроев ГК &#171;Норманн&#187;
На стройплощадках возобновляются подготовительные работы к возведению домов. Фото: pixabay.com

В среду, 17 ноября, инвестор проблемных жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной» возобновил строительные работы на обоих объектах.

Накануне в Смольном сообщили о заключении соглашении с холдингом «РСТИ» («Росстройинвест»), который взял на себя обязательства завершить дома, недостроенные обанкротившимся девелопером «Норманн». Сейчас на стройплощадках обустраивают условия для рабочих: строят бытовки, выставляют охрану и видеокамеры, закупают необходимые материалы.

Планируется, что 3-я очередь ЖК «Три апельсина» будет сдана уже летом 2021 года, как и 1-я очередь комплекса «На Заречной». Владельцы квартир во второй очередь жилкомплекса, однако, смогут въехать только в середине 2023 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Александр Беглов пообещал полностью решить проблему с обманутыми дольщиками к 2023 году.

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