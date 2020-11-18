Вышел трейлер новой версии «Крестного отца 3»

В сети вышел первый официальный трейлер новой версии «Крестного отца 3» Фрэнсиса Форда Копполы.

«Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне» — так звучит название нового фильма.

Как пояснил Коппола в переосмысленном фильме будут новые начало и конец, появятся новые эпизоды и другая музыка. По его словам, новая версия больше соответствует его и Марио Пьюзо видению финала знаменитой трилогии. Третья часть вышла в 1990 году, однако не получила восторженных отзывов среди зрителей. Критики также восприняли ее довольно сдержанно. Несмотря на это фильм был удостоен семи номинаций на «Оскар», в том числе в категориях «лучший фильм» и «лучший режиссер».

Премьера нового фильма запланирована на 4 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что режиссер второй части легендарного фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему в продолжении эпопеи о приключениях мальчика, которого забыли дома на Рождество, снялся Дональд Трамп. До того, как стать президентом США, Дональд Трамп был известным американским бизнесменом, владельцем и основателем девелоперского конгломерата Trump Organization и компании Trump Entertainment Resorts.