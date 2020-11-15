Режиссер «Один дома 2» рассказал, как в фильм попал Дональд Трамп

В ноябре франшизе «Один дома» исполняется 30 лет — первый фильм вышел в 1990 году. Фото: Кинопоиск

В ноябре франшизе «Один дома» исполняется 30 лет — первый фильм вышел в 1990 году. Фото: Кинопоиск

Режиссер второй части легендарного фильма «Один дома» Крис Коламбус объяснил, почему в продолжении эпопеи о приключениях мальчика, которого забыли дома на Рождество, снялся Дональд Трамп.

До того, как стать президентом США, Дональд Трамп был известным американским бизнесменом, владельцем и основателем девелоперского конгломерата Trump Organization и компании Trump Entertainment Resorts. Ему также принадлежал конкурс красоты «Мисс Вселенная».

Съемки одного из эпизодов «Один дома 2» проходили в отеле «Плаза», находившегося тогда в распоряжении Трампа. Он поставил условие, что разрешит киношникам работать, только если сам появится в фильме. Как объяснил Крис Коламбус изданию Business Insider, это и стало причиной создания для него роли. Стоит отметить, что аудитория встретила появление Трампа в кино одобрительно.

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