«КиноПоиск» обновил топ-250 лучших фильмов и добавил рейтинг сериалов

"Зеленая миля" сместила "Побег из Шоушенка" с первого места в рейтинге. Фото: кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

"Зеленая миля" сместила "Побег из Шоушенка" с первого места в рейтинге. Фото: кадр из фильма "Побег из Шоушенка"

Русскоязычный интернет-сервис о кино «КиноПоиск» обновил топ-250 лучших фильмов, изменив 73 позиции. Кроме того, портал создал его аналог с сериалами.

Об этом сообщается в блоге команды «КиноПоиска». Сервис внес изменения в алгоритм, который выбирает фильмы для рейтинга — теперь он формируется на основе оценок от пользователей только за последний год.

К примеру, в топе больше нет таких фильмов, как «Артист», «Амели» и «Легенда №17», но теперь в списке можно найти картины «Омерзительная восьмерка», «Волк с Уолл-стрит», «Остров собак» и «Паразиты». Кроме того, фильм «Побег из Шоушенка», который на протяжении долгого времени сохранял первую строчку рейтинга, уступил место «Зеленой миле».

Авторы из списка объяснили, что многие фильмы покинут рейтинг попросту потому, что они уже не так актуальны и интересны современному зрителю, но это не значит, что они хуже. По их словам, обновленный рейтинг более актуальный и динамичный.

Также «КиноПоиск» собрал топ сериалом. Лучшим телевизионным шоу оказался ситком «Друзья», а рейтинг мультсериалов возглавил «Гравити Фолз».

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