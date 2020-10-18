Netflix рассказала о самом популярном новом сериале года

Компания Netflix назвала самый популярный новый сериал этого года. Таким стал проект «Сестра Рэтчед».

Об этом сообщается на странице сервиса в Twitter. Так, за первые 28 дней сериал посмотрели 48 миллионов пользователей. Таким образом, он стал самым просматриваемым стартовым сезоном 2020 года на платформе.

Премьера «Сестры Рэтчед» прошла в сентябре. Это приквел фильма «Пролетая над гнездом кукушки», снятого по роману Кена Кизи.

Уже известно, что сериал получит второй сезон.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российский сериал «Эпидемия» вошел в пятерку самых популярных шоу на Netflix в мире. При этом он побил и рекорд по стоимости продажи на платформу для продюсеров. Шоу купили за 1,5 млн долларов. Отметим, что стоимость производства одной серии составила около 30 млн рублей.