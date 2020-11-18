Путин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссёра, Романа Виктюка. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду, 18 ноября.

Он назвал Виктюка настоящим мастером и созидателем, который был наделён особой внутренней свободой, позволявшей ему смело ломать устаревшие стереотипы и идти своим творческим путём.

«Его талантливые работы обогатили палитру отечественного и мирового театрального искусства, стали ярким, уникальным явлением в культурной жизни нашей страны, других государств», — говорится в послании.

Напомним, во вторник, 17 ноября, стало известно о кончине выдающегося отечественного режиссера, народного артиста РФ Романа Виктюка. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Режиссер умер в больнице, о времени и месте прощания с маэстро станет известно позднее. Известно, что 27 октября Виктюк был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. По словам пресс-атташе театра Виктюка, причиной смерти театрального режиссера стала тромбоэмболия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 17 ноября, скончался выдающийся российский режиссер, народный артист России Роман Виктюк в возрасте 84 лет. Врачи назвали причиной смерти закупорку сосуда тромбом. В театре отметили, что смерть стала неожиданной, так как Роман Виктюк уже готовится к выписке и шел на поправку, однако случилось неприятное.