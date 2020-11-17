Врачи установили причину смерти режиссера Романа Виктюка

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Фото: Instagram @teatrviktuka

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. Фото: Instagram @teatrviktuka

Во вторник, 17 ноября, скончался выдающийся российский режиссер, народный артист России Роман Виктюк в возрасте 84 лет. Врачи назвали причиной смерти закупорку сосуда тромбом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра, где трудился покойный Роман Виктюк, смерть известного режиссера произошла из-за тромбоэмболии. По-другому, это называется, как закупорка сосуда тромбом.

Кроме этого, в театре отметили, что смерть стала неожиданной, так как Роман Виктюк уже готовится к выписке и шел на поправку, однако случилось неприятное.

Напомним, что Роман Виктюк известный режиссер, – на его счету более 25 спектаклей, которые были продемонстрированы не только в России, но и в других странах, в том числе, – в Соединенных Штатах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Боярский выразил свои слова соболезнования по поводу кончины Романа Виктюка: «театр потерял великого художник».