«Театр потерял великого художника»: Боярский выразил соболезнования о кончине Виктюка

Народный артист Михаил Боярский выразил слова соболезнования родным и близким в связи со смертью режиссера Романа Виктюка. А также рассказал о своей дружбе с деятелем культуры. Об этом сообщает RT во вторник, 17 ноября.

По словам Михаила Боярского, смерть Романа Виктюка оказалась трагедией не только для театра, но и для него лично. Кроме этого, артист назвал умершего своим хорошим другом.

«Я с огромным уважением отношусь к Ромке. Театр потерял великого художника. Сейчас такие потери идут, что просто даже не знаю. Я очень переживаю по этому поводу, конечно. Мы с ним были хорошими друзьями», – рассказал Михаил Боярский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 85-м году жизни умер режиссер Роман Виктюк.

Точная причина смерти деятеля культуры не называется, однако известно, что 27 октября Виктюк был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.