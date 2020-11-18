Жителей Ленобласти ждут сильный ветер и дождь

В четверг, 19 ноября, в Ленобласти ожидается облачная погода и плюсовая температура.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 19 ноября температура воздуха опустится ниже +4…+9 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от +6 до +11 градусов.

Несмотря на плюсовую температуру выпадут осадки. В четверг в Ленобласти пройдут дожди. Но это еще не самое страшное. На дорогах возможна гололедица.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице ожидается пасмурная погода, возможны короткие дожди во второй половине дня. Об этом свидетельствует прогноз ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Как пишет синоптик, 11 ноября на синоптическую ситуацию в Петербурге повлияет теплый атмосферный фронт, который идет в сторону города с запада.