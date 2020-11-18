Зараженный коронавирусом Милонов пожаловался, что не может наслаждаться шаурмой

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что коронавирус мешает ему наслаждаться любимым блюдом — шаурмой.

«Как обычно у всех людей, которых посещает это «прекрасное заболевание»: высокая температура, потеря нюха абсолютная. К сожалению, не могу насладиться шавермой. Для меня она стала искусственным батончиком», — рассказал парламентарий, сообщает НСН.

По его словам, он мог подхватить заразу во время своей волонтерской работы. Напомним, 18 ноября стало известно, что Виталий Милонов заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат и депутат отправился на самоизоляцию. На карантине Милонов находится уже пятый день.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за время пандемии успели заразиться 130 депутатов, из которых 28 положили в больнице. Также коронавирусом заболели более 20 губернаторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в целом в России наблюдается тенденция стабилизации ситуации с пандемией Covid-19, несмотря на рост заболеваемости в некоторых регионах. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.