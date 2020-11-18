Препарат от коронавируса не нашли в 85% российских аптек

Активисты обратили внимание на нехватку некоторых важных препаратов в аптеках. Фото: Pixabay

Активисты обратили внимание на нехватку некоторых важных препаратов в аптеках. Фото: Pixabay

«Фавипиравира» нет во многих магазинах, также ощущается нехватка противовирусных препаратов.

В 85% российских аптек не нашли препарата «Фавипиравир», который прописывают при коронавирусе, следует из данных мониторинга Общероссийского народного фронта. На данный момент проверили 3,5 тысячи аптек, в ближайшее время планируется выйти на 10 тысяч аптек.

Отмечается, что ощущается нехватка важнейших противовирусных препаратов – они отсутствуют в 30% проверенных аптеках. Активисты добавляют, что беспокоит отсутствие антикоагулянтных препаратов, самым дефицитным является «Ривароксабан».

«По антибиотикам — здесь ситуация лучше. Только в девяти процентах аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом»,

— отмечается в сообщении, пишет РИА Новости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в коронавирусной больнице в Коммунарке прогремел взрыв.