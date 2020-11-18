В Петербурге будут судить уборщицу самолёта, которая работала без маски

В Петербурге уборщица попала под суд за то, что работала без защитной маски в одном из самолетов Пулково.

Дело рассмотрит Колпинский районный суд. Из материалов дела следует, что 21 сентября женщина нарушила санитарные правила и гигиенические нормативы.

Как пояснили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, она не использовала средство индивидуальной защиты при уборке воздушного судна Boeing 737-800 VP-BSA. Инспекторы Ространснадзора провели фотофиксацию и передали информацию сотрудникам Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в целом в России наблюдается тенденция стабилизации ситуации с пандемией Covid-19, несмотря на рост заболеваемости в некоторых регионах. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.