Пациентов инфекционной больницы в Коммунарке переводят в соседние корпуса

Пациентов инфекционной больницы в Коммунарке переводят в соседние корпуса
Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет.Фото: Baltphoto

Пациентов в поселке Коммунарка в Новой Москве переводят в здания, не связанные с блоком, где произошла разгерметизация кислородного шланга. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Отмечается, что угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет.

В больнице в поселке Коммунарка в Новой Москве, где лечат коронавирусных больных, прогремел взрыв. В инфекционной больнице произошел разрыв магистрали кислородного снабжения модулей без возгорания и обрушений. В результате ЧП никто не пострадал. Из-за разрыва трубы была повреждена обшивка корпуса. В корпусе больницы, где произошел разрыв трубы, не было пациентов. Этот корпус находится на реконструкции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в подмосковном городе Мытищи прогремел взрыв в гаражном кооперативе. Один человек получил смертельные травмы. Отмечается, что региональный надзорный орган поручил городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим инцидентом.

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