ВОЗ предостерегла от лечения коронавируса антибиотиками

Антибиотики необходимо принимать только после предварительной консультации с врачом, однако их наличие в аптечке поможет вам не выходить из дома в случае болезни. Фото: pixabay.com

Антибиотики необходимо принимать только после предварительной консультации с врачом, однако их наличие в аптечке поможет вам не выходить из дома в случае болезни. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске развития устойчивости к антибиотикам в Европе из-за неправильного приема этих препаратов во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что в девяти странах и зонах Европейского региона использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев, сообщается на сайте организации.

Согласно исследованию, 79-96 процентов людей, принимавших антибиотики, не болели коронавирусом, но принимали лекарства, чтобы не заразиться. Среди госпитализированных также всего 15 процентов пациентов нуждались в антибиотиках, так как у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты прописали 75 процентам заболевших.

По последним данным, в мире зафиксировано 55 917 685 зараженных коронавирусом, при этом выздоровели 35 948 875 пациентов, число летальных исходов достигло 1 343 790.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 85% российских аптек не нашли препарата «Фавипиравир», который прописывают при коронавирусе, следует из данных мониторинга Общероссийского народного фронта. На данный момент проверили 3,5 тысячи аптек, в ближайшее время планируется выйти на 10 тысяч аптек.