Шнуров оказался самым «дорогим» музыкантом

Шнуров получает больше всех артистов за выступление на корпоративов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Шнуров получает больше всех артистов за выступление на корпоративов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

За выступление на корпоративе артист берет 11,5 миллионов рублей.

Журналисты выяснили, каковы гонорары российских артистов в преддверии Нового года. Об этом пишет издание «Ридус». Первое место в рейтинге «дорогих» звезд занял Сергей Шнуров, который зарабатывает за выступление 11,5 миллионов рублей. Он отмечает, что согласен сдать перед концертом тест на коронавирус, но петь в маске отказывается.

Также известно, что Филипп Киркоров запрашивает 6 миллионов рублей, а Ольга Бузова 2,5 миллиона рублей. Моргенштерн берет 4 миллиона рублей, а экс-солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков зарабатывает на корпоративах 3,5 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров высмеял «бедствующего» Пригожина после фото в Дубае. Музыкант припомнил продюсеру слова о том, как непросто живется артистам во время пандемии.