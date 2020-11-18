Шнуров оказался самым «дорогим» музыкантом

Шнуров оказался самым &#171;дорогим&#187; музыкантом
Шнуров получает больше всех артистов за выступление на корпоративов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

За выступление на корпоративе артист берет 11,5 миллионов рублей.

Журналисты выяснили, каковы гонорары российских артистов в преддверии Нового года. Об этом пишет издание «Ридус». Первое место в рейтинге «дорогих» звезд занял Сергей Шнуров, который зарабатывает за выступление 11,5 миллионов рублей. Он отмечает, что согласен сдать перед концертом тест на коронавирус, но петь в маске отказывается.

Также известно, что Филипп Киркоров запрашивает 6 миллионов рублей, а Ольга Бузова 2,5 миллиона рублей. Моргенштерн берет 4 миллиона рублей, а экс-солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков зарабатывает на корпоративах 3,5 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров высмеял «бедствующего» Пригожина после фото в Дубае. Музыкант припомнил продюсеру слова о том, как непросто живется артистам во время пандемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
корпоратив новый год сергей шнуров


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
В Ленобласти тушили крупный пожар: горел частный до и пристройка
Шнуров оказался самым «дорогим» музыкантом
На проспекте Металлистов произошло серьезное ДТП
В Мурино на мальчика в школе упали ворота: возбуждено уголовное дело
На Народной улице не смогли разъехаться две легковушки
Ученые рассказали необычный способ убить коронавирус
Избирательный штаб Трампа запросил пересчет голосов в двух округах штата ...