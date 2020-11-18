Ученые рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом

Ученые Института иммунологии Ла-Хойи в США выяснили, что иммунитет может сохраняться у людей, переболевших новой коронавирусом, в течение восьми месяцев и дольше. Исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Ученые несколько раз брали образцы крови у 185 пациентов в возрасте от 19 лет до 81 года, которые переболели коронавирусом в легкой форме в начале пандемии.

Были проанализированы четыре компонента иммунной системы: антитела, B-клетки и два типа T-клеток.

Специалисты пришли к выводу, что антитела сохраняются, демонстрируя небольшое снижение, даже через шесть-восемь месяцев после заражения. T-клетки продемонстрировали незначительный медленный распад в организме. Число B-клеток выросло.

Даже когда антитела больше не обнаруживаются в крови пациентов, B-клетки сохраняют иммунную память, поэтому организм способен «узнавать» новую коронавирусную инфекцию на протяжении нескольких лет.

По последним данным, в мире зафиксировано 55 917 685 зараженных коронавирусом, при этом выздоровели 35 948 875 пациентов, число летальных исходов достигло 1 343 790.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкая форма заболевания Covid-19, при которой риск осложнений оценивается как достаточно низкий, может грозить пациенту серьезными последствиями. Специалисты выяснили, что симптомы у большинства ковид-пациентов сохраняются очень долго, а у 70% из них были повреждены один или несколько органов.