СКА проиграл «Трактору» со счетом 0:1

Главный тренер заявил, что команда не смогла «взломать» оборону противника.

Сегодня, 18 ноября, на льду в рамках КХЛ встретились СКА и «Трактор». Матч состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 0:1 в пользу соперников. Единственную шайбу смог забросить Томаш Гика в третьем периоде.

Главный тренер петербургского клуба Валерий Брагин рассказал, почему так произошло. Он заявил, что противник играл в обороне и петербургские хоккеисты не смогли ее взломать. Специалист пообещал, что команда будет работать над этим.

«Осадок после матча неприятный – с такой атакой мы должны забивать»,

— сказал он на пресс-конференции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сборная России сыграет заключительный матч с Сербией в Лиге наций 18 ноября. Победа позволит футболистам выйти в лигу А на следующий розыгрыш Лиги