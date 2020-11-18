Витас пристыдил российских артистов за нытье из-за «бабла»

Певец возмущен из-за жалоб звезд на безденежье.
Певец Витас прокомментировал жалобы российских артистов на отсутствие денег. Своим мнением он поделился в Instagram-аккаунте.
Артист заявил, что звездам пора прекратить ныть и думать о деньгах. Он также призвал их не продать свои вещи, так как от них якобы пахнет нафталином. Витас не поддержал Меладзе, который призвал бойкотировать съемки в новогодних программах. Певец хочет, чтобы у россиян была возможность насладиться творчеством любимых исполнителей.
«Как сказал наш чемпион Хабиб Нурмагомедов: «Не нужно быть эгоистом, нужно думать в первую очередь о себе»»,
— написал Витас.
Напоминаем, что российские звезды не раз заявляли о том, что власти никак не поддерживают их в непростой период безработицы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Воробей попросила льготы на продукты для артистов.