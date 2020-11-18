В ВОЗ заметили улучшения ситуации с коронавирусом в России

Эксперты уверены, что этого удалось добиться благодаря соблюдению мер предосторожности.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в России наблюдаются улучшения ситуации с коронавирусом. Слова главы ВОЗ Мелита Вуйновича передали по телеканалу «Россия-24». Этого удалось добиться благодаря соблюдению мер предосторожности, уверены эксперты.

Отмечается, что во всем мире наблюдается подъем заболеваемости и он вполне ожидаемый. Где-то ситуация совсем критичная, а где-то власти держат все под контролем. В России заметили «оптимистичный момент» – количество зараженных за сутки сократилось на полторы тысячи. В ВОЗ надеются, что цифра не будет расти.

Эксперты призывают россиян и дальше носить маски, соблюдать социальную дистанцию и прочие меры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ предостерегла от лечения коронавируса антибиотиками.