Жена Петросяна строго воспитывает своего сына

Брухунова рассказала, что мальчик с самого детства привыкает быть воспитанным. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Брухунова рассказала, что мальчик с самого детства привыкает быть воспитанным. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova/

Блогер отмечает, что благодаря этому ребенок растет послушным.

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что строго воспитывает их общего сына Вагана. Секретами она поделилась в Instagram-аккаунте.

Поклонница спросила у Брухуновой, как той удается высыпаться с маленьким ребенком. Она призналась, что Ваган с самого рождения спит отдельно от родителей. Обычно малыш засыпает за считанные минуты и без укачиваний.

«Да, мне сложнее: встать, дойти. Но я рада, что не сдалась. Я также против бесконечного таскания на руках»,

— добавила супруга юмориста.

Напоминаем, что мальчик родился в марте 2020 года, но Петросян и Брухунова не сразу поделились хорошей новостью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Степаненко засомневалась, что Петросян является отцом своего ребенка.