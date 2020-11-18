Жена Петросяна строго воспитывает своего сына

Блогер отмечает, что благодаря этому ребенок растет послушным.
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что строго воспитывает их общего сына Вагана. Секретами она поделилась в Instagram-аккаунте.
Поклонница спросила у Брухуновой, как той удается высыпаться с маленьким ребенком. Она призналась, что Ваган с самого рождения спит отдельно от родителей. Обычно малыш засыпает за считанные минуты и без укачиваний.
«Да, мне сложнее: встать, дойти. Но я рада, что не сдалась. Я также против бесконечного таскания на руках»,
— добавила супруга юмориста.
Напоминаем, что мальчик родился в марте 2020 года, но Петросян и Брухунова не сразу поделились хорошей новостью.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елена Степаненко засомневалась, что Петросян является отцом своего ребенка.