Елена Степаненко засомневалась, что Петросян является отцом своего ребенка

Елена Степаненко засомневалась, что Петросян является отцом своего ребенка
Евгений Петросян со своим маленьким сыном, Вагоном. Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Телеведущая и экс-супруга комика Евгения Петросяна Елена Степаненко выразила сомнения в том, что артист действительно приходится отцом ребенку, рожденному его нынешней женой, Татьяной Брухуновой.

Дочь Петросяна от первого брака, 51-летняя Викторина, также не верит в отцовство Петросяна. Юридически он мог оформить мальчика на себя, однако преклонный возраст и сопутствующие болезни вряд ли могли позволить ему сохранить «репродуктивные функции», считает дочь комика. Евгения Вагановича и Татьяну призывают сделать ДНК-тест на отцовство.

Отметим, что для Петросяна брак с Брухуновой является уже пятым по счету. Однако с предыдущей женой, Еленой Степаненко, артист провел в официально зарегистрированных отношениях 33 года. Напомним, что пара рассталась в ноябре 2018 года, а вскоре стало известно о связи Петросяна со своей помощницей, Татьяной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петросян опроверг информацию о своем заражении коронавирусом.

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