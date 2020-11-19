Пригожин раскритиковал блогеров, которые «отнимают хлеб» у артистов

Пригожин не считает, что блогеры могут становиться звездами. Фото: Instagram prigozhin_iosif

Пригожин не считает, что блогеры могут становиться звездами. Фото: Instagram prigozhin_iosif

Продюсер убежден, что так поступать неправильно.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что блогеры отнимают хлеб у артистов. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он считает, что блогеры виноваты в обесценивании профессии артиста. Пригожин не понимает, почему они становятся звездами при том, что не имеют отношения к шоу-бизнесу.

«Когда случайные люди отнимают хлеб у других, это не очень правильно»,

— добавил продюсер.

Также Пригожину не нравится, что блогеров так много и что некоторые из них начинают петь. По его мнению, певцом может быть только тот человек, который обладает грамотными способностями различать тональность и понимать музыкальную гармонию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин вновь рассказал о безденежье артистов из-за отмены корпоративов. Продюсер защитил звезд шоу-бизнеса, которые остаются без работы из-за пандемии.