Пригожин раскритиковал блогеров, которые «отнимают хлеб» у артистов

Продюсер убежден, что так поступать неправильно.
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что блогеры отнимают хлеб у артистов. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Он считает, что блогеры виноваты в обесценивании профессии артиста. Пригожин не понимает, почему они становятся звездами при том, что не имеют отношения к шоу-бизнесу.
«Когда случайные люди отнимают хлеб у других, это не очень правильно»,
— добавил продюсер.
Также Пригожину не нравится, что блогеров так много и что некоторые из них начинают петь. По его мнению, певцом может быть только тот человек, который обладает грамотными способностями различать тональность и понимать музыкальную гармонию.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин вновь рассказал о безденежье артистов из-за отмены корпоративов. Продюсер защитил звезд шоу-бизнеса, которые остаются без работы из-за пандемии.