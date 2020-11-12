Пригожин вновь рассказал о безденежье артистов из-за отмены корпоративов

Продюсер защитил звезд шоу-бизнеса, которые остаются без работы из-за пандемии.

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на безденежье из-за отмены новогодних корпоративов. Он считает, что артисты столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, если власти запретят проводить подобные мероприятия. Об этом пишет iReactor.

Пригожин почти уверен, что корпоративы отменят, так как эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Так, мэр Москвы Сергей Собянин уже призвал граждан отмечать Новый год дома в кругу семьи. Продюсер призвал звезд заранее задуматься о том, как быть, если концерты запретят.

Напоминаем, что многие ограничения, введенные из-за коронавируса, уже продлены. В Санкт-Петербурге нельзя проводить мероприятия в помещениях, на которых будут присутствовать более 50 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Иванушки International» потеряли 30 млн рублей из-за отмены концертов.