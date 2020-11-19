В Роспотребнадзоре рассказали, как проходит Covid-19 у курильщиков

Курение негативно влияет на работоспособность легких. Коронавирусная инфекция чаще протекает у любителей данной вредной привычки в тяжелой форме.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, которая оценила тяжесть заболевания коронавирусом у курильщиков.

Отмечается, что помимо негативного влияния сигарет на легкие организма, пациенты с коронавирусом испытывают больше проблем при лечении. Кроме этого, курильщикам легче всего заразиться инфекцией через рот, особенно в процессе употребления сигарет.

В Роспотребнадзоре призывают россиян отказаться от данной привычки и требуют соблюдать рекомендации врачей, так как это поможет не заразиться коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что масочный режим из-за коронавируса ввели на территории всей России. В целом, в стране суточный показатель заболеваемости вырос в 2,5 раза по сравнению с числом заболевших в начале прошлого месяца.