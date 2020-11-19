Спортивный директор «Зенита» может перейти на работу в «Рому»

Спортивный директор футбольного клуба из Северной столице Хавьер Рибалта может сменить свою рабочую прописку на итальянскую. Специалист претендует на аналогичную должность в футбольном клубе «Рома».

Об переходе Хавьера Рибалты сообщил журналист Николо Скира в своем официальном Twitter-аккаунте.

Отметим, что поиском специалиста на должность, «Рома» занимается длительное время. Предыдущий спортивный директор покинул пост еще летом 2020 года. Тогда в команде работал 40-летний Джанлука Петрарка.

Команда присматривается к новым лицам. На должность спортивного директора претендует работник «Зенита» Хавьер Рибалта, а также Виктор Орта из «Лидс Юнайтед».

Напомним, что Хавьер Рибалта присоединился к команде из Петербурга летом 2018 года. Ранее специалист трудился в «Ювентусе», а до туринцев – занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщиков «Зенита» не пустят на матч с «Уралом».