Девичий пансион Следственного комитета переедет в здание школы в Графском переулке

В Северной столице здание школы №206 отдадут под девичий пансион Следственного комитета. На данный момент руководство города готовит решение о передачи учреждения под пансион.

Как сообщает Следственный комитет России, пансион будет расположен в доме №8 в Графском переулке. Учиться в нем будут девочки с 8 по 11 класс, часть из них являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

«Пансион будет располагаться в исторической части города по адресу: Графский переулок, дом 8. Изначально идея создания Пансиона воспитанниц получила широкую поддержку юридической общественности. Цель его создания — продолжить лучшие традиции первого женского учебного заведения России — Смольного института», – говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что теперь пансион станет самостоятельным образовательным учреждением. Ранее он развивался на базе филиала ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что итоговое сочинение в российских школах могут перенести из-за коронавируса.